Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı canlı takip UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında Medipol Başakşehir ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. İşte, Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçının canlı takibi…

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında Medipol Başakşehir ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. İşte, Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçının canlı takibi… Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Başakşehir evinde Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. İşte, Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçının tüm detayları… CANLI MAÇ SKORU: 0-0 Başakşehir: Mert Günok, G. Clichy, Ponck, Škrtel, Júnior Caiçara, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, D. Aleksić, E. Višća, F. Gulbrandsen, E. Crivelli Borussia Mönchengladbach: Y. Sommer, O. Wendt, S. Lainer, M. Ginter, N. Elvedi, C. Kramer, D. Zakaria, F. Neuhaus, B. Embolo, M. Thuram, A. Pléa

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