Başakşehir Belediyesi’nden 344 bin TL’ye sosyal konut

Başakşehir Belediyesi, Bahçeşehir’de Akar Grup ile inşa edeceği sosyal konut projesi için ilk adımı attı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Herkes için konut, herkes için mutlu bir yuva” sloganıyla tanıttığı proje 752 konut ve 16 mağazadan oluşuyor. Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, 24 ay sonra teslim edilmesi planlanan projede yer alan 315 dairenin kura yöntemi ile 344 bin 250 liradan satışa sunulacağını açıkladı. Yuvam Bahçeşehir Evleri’nin çevresinde alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, üniversiteler, hastaneler ve camilerle hayatın tam merkezinde olduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu, proje dahilinde ise otoparklar, spor salonu, sosyal alanları ve 5 bin metrekarelik doğal koru alanıyla diğer projelerden önde olacağını belirtti. Kartoğlu, Başakşehir, Bahçeşehir ve Hadımköy arasındaki İstanbul Havalimanı’na bağlanacak olan bağlantı yolu inşaatının da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yakında başlatılacağı müjdesini verdi.