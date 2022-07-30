Başakşehir Avrasya Konutları 2’de ön talep kampanyası

Kampanyayla lansman öncesi avantajlı fiyatlarla konut sahibi olmaya imkân tanınıyor.

Başakşehir Avrasya Konutları 2’de 44 adet 1+1, 232 adet 2+1, 116 adet 3+1, 13 adet ise 4+1 daire tipleri var. 1+1 dairelerin tamamı satılmış durumda. Geri kalan dairelerin fiyatları da 3 milyon 120 bin liradan başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor. Zemin kat dairelerinin kendilerine has bahçe kullanımı imkânları sunuluyor.

Bin 400 metrekare alana sahip sosyal tesis alanı bulunan Başakşehir Avrasya Konutları 2’de yüzme havuzu, hamam ve saunanın yanı sıra fitness da yer alıyor. Ayrıca projede toplam 540 araç kapasiteli kapalı ve açık otopark bulunuyor.