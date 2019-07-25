Başakşehir aradığı forveti buldu! İstanbul'a geliyor
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, 1995 doğumlu forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile anlaşmaya vardı.25 Temmuz 2019 Perşembe 15:33
Forvet arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir'den alınan bilgiye göre, 1995 doğumlu forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile anlaşmaya varıldı.
Yarın İstanbul'a gelecek Enzo Crivelli'nin, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Son olarak Fransa'da geçtiğimiz sezon ikinci lige düşen Caen'in formasını giyen Crivelli, Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 6 gol attı.
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