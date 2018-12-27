Başakşehir AGD'den 'Mekke'nin Fethi’ programı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) milli ve manevi değerlerimiz korumak için öncülük etmeye devam ediyor. Türkiye'nin birçok noktasında 31 Aralık gecesi 'Mekke'nin Fethi’ programı düzenlenecek. AGD Başakşehir Şubesi’nin de her yıl düzenlediği ‘Mekke’nin Fethi’ programı bu yıl Başakşehir Çınar Kongre Merkezinde düzenlenecek. Tiyatro gösterisinden, ezgi ve şiir ziyafetine birçok etkinlikle Mekke’nin Fethi’nin kutlanacağı gecede, AGD tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Liselerarası Siyer-i Nebi Yarışması’nın sonuçları da açıklanacak.

Siyer-i Nebi ödül töreni de yapılacak

Mekke’nin Fethi Gecesiundefinednde AGD’nin 15 Aralık tarihinde Türkiye genelinde yapmış olduğu ve yaklaşık 200 bin liseli öğrencinin katıldığı Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren katılımcıların da ödülleri verilecek. Dereceye giren öğrencilere sürpriz hediyelerin verileceği programda AGD Başakşehir Şubesinin gençlere yönelik diğer çalışmaları hakkında da bilgi verilecek.