Başakşehir 15 Temmuz’u unutmadı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin 15 Temmuz 2016’da kalkıştıkları darbe girişimin 3’üncü yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri tüm yurtta olduğu gibi Başakşehir’de de etkinliklerle anıldı. Hain darbe girişiminde Saraçhane’de şehit düşen Haki Aras, Başakşehir’deki kabri başında dualarla yad edildi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sabah saatlerinde ilçe protokolüyle birlikte Şehit Haki Aras’ın Altınşehir Mezarlığı’ndaki kabrine geldi. Şehidin ailesine başsağlığı dileyen Kartoğlu ve beraberindekiler buradan hain bir terör saldırısında şehit olan Komiser Yardımcısı Erdem Özçelik’in kabrine geçtiler. Başakşehir İlçe Müftüsü Necdet Arman’ın şehitler için okuduğu dualara hep bir ağızdan “Amin” diyen heyet şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

“Acısı dün gibi yüreğimde”

15 Temmuz Şehidi Haki Aras’ın kardeşi Emrah Aras, “Ağabeyimi sanki dün kaybetmişim aynı acıyı içimde taşıyorum. Rabbim; ağabeyim başta olmak üzere bu vatan, bayrak ve ezan için şehit olmuş bütün şehitlerimizi Peygamberimize (sallallahü aleyhi ve sellem) komşu eylesin” dedi.

Mevlit okutuldu, lokum dağıtıldı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kabir ziyaretlerinin ardından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında Başakşehir İmam-ı Azam Camii’nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Başakşehir Belediyesi, mevlit programı sonunda vatandaşlara lokum ikramında bulundu.

Anı defterine ilk yazı Başkan Kartoğlu’ndan

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine konulan “15 Temmuz Anı Defteri”ne ilk yazıyı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yazdı. Kartoğlu, anı defterine şunları kaydetti: “Tarihin en büyük ihanetine şahitlik ettiğimiz 15 Temmuz’un üzerinden üç yıl geçti. Canlarıyla, kanlarıyla o karanlık geceden aydınlığa çıkmamızı sağlayan 251 aziz şehidimizin acısı hala yüreklerimizde tazeliğini koruyor. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın feraseti ile yaşlısı genci, kadını erkeği hep birlikte tek yürek olarak yazdığımız destanı dünyaya bir kez daha haykırıyoruz ve diyoruz ki; 15 Temmuz’u unutmadık ve unutmayacağız” dedi.

Atatürk Havalimanı’na ücretsiz servis

Başakşehir Belediyesi, bu yıl ilk kez Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri için ilçenin çeşitli noktalarından servisler kaldırdı. İlçe sakinlerinin daha rahat ve huzurlu bir yolculuk yapabilmesi için tüm imkanları seferber eden belediye ekipleri farklı mahallelerden 47 servisle Başakşehirlileri etkinlik alanına taşıdı.