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Başakpınar’da yeni teknik kadro işbaşı yaptı

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Başakpınar Belediyespor’un yeni teknik kadrosu işbaşı yaparken, iç transfer çalışmaları da başladı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:25
Başakpınar’da yeni teknik kadro işbaşı yaptı

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Başakpınar Belediyespor’un yeni teknik kadrosu işbaşı yaparken, iç transfer çalışmaları da başladı.


Geçtiğimiz sezon son haftada aldığı mağlubiyet ile Süper Amatör Küme’ye veda eden Başakpınar Belediyespor, bu sezon mücadele edeceği Birinci Amatör Küme’de iddialı birtakım oluşturmak için kolları sıvadı. Mavi-Siyahlılar, takımı Antrenör Mustafa Erdoğan’a emanet etti. Ayrıca altyapı çalışmalarını iseKadir Uluçay ve Altan Özer isimleri yapacak.Öte yandan, Başakpınar Belediyespor iç transfer çalışmalarına başladı. Görüşülen ilk isim olan Salih Kamacı ile anlaşma sağlanarak sözleşme imzalandı. Başakpınar yönetimi bir hafta içinde iç transferi tamamlayarak dış transfere yönelmek istiyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:25
  1. doğa

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