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Başakpınar Kuruköprü Ve Kepez’de Bayramlaşma

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde yukarı mahallelerden Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez’de vatandaşlarla bayramlaştı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:01
Başakpınar Kuruköprü Ve Kepez’de Bayramlaşma

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde yukarı mahallelerden Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez’de vatandaşlarla bayramlaştı.


Başkan Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akbulut, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle yukarı mahalleleri ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan bayramlaşma törenlerinde Başakpınar Muhtarı Cemalettin Sivritaş, Kuruköprü Muhtarı Bilal Yardım ve Kepez Muhtarı Bilal Derebaşı, Başkan Yalçın’a ziyaretleri için teşekkür etti.


Üç mahallede de vatandaşlarla tek tek tokalaşan Başkan Yalçın, “Bayramınız mübarek olsun. Bizlere gönüllerinizi açtınız. Sevgili gençler sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Çok şükür bir Ramazan’ı hakkıyla bitirdiğimizi düşünüyoruz kul olarak. Cenabı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, nice Ramazanlara, bayramlara bizleri ulaştırsın. Sizlerin, gençlerimizin, çocuklarımızın yüzündeki güzellik parıltısı, devletimize Allah zeval vermeyecek demektir. Çünkü herkes birbirini seviyor elhamdülillah” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:01
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