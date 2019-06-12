Başak toplayarak hem ailesini geçindiriyor hem okul harçlığını çıkartıyor

Adana’da anne ve babası çalışamayan 12 yaşındaki çocuk, hem ailesine bakabilmek hem de okul harçlığını çıkartabilmek için başak toplayıp satıyor.

Çukurova’nın bereketli topraklarında nisan ayının sonlarına doğru başlaşan turfanda patates hasadı hala devam ediyor. Hasadın arkasından tarlada kalan patates başları da geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Sahibi izin verdikten sonra başak toplamak için tarlaya giren kimi vatandaşlar başak ticareti yapsa da kimileri de evlerini geçindirmek için başağı fırsat biliyor. Bunlardan biri de 12 yaşında ortaokul öğrencisi Haşim Aydın. Aydın, tarla tarla gezerek başak toplayıp 3 kilosu 10 liradan satarak hem evini geçindiriyor hem de okul harçlığını çıkartıyor. Adana’nın sarı sıcağında okuldan arta kalan dönemlerde tarla tarla gezen Aydın, babasının sakat olduğunu annesinin ise şeker hastası olduğu için çalışamadığını belirterek, "Bu nedenle ben çalışmak zorunda kalıyorum. Başaktan ekmek parasını çıkarmaya çalışıyorum. Ben okuyorum annem babam çalışamıyor. Ben de bu topladıklarımı satarak ailemin geçimini sağlıyorum ve kendi okul ihtiyaçlarını gideriyorum" dedi.