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"Başak timi" patates tarlasında nöbet tuttu

Adana’da turfanda patatesin hasadının başlamasıyla birlikte üretici mahsulünü toplamadan tarlaya girmek isteyen başakçılara karşı polis tim kurup tarla başında coplarla nöbet tutarak başakçılara megafonla uyardı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:05
"Başak timi" patates tarlasında nöbet tuttu

Adana’da turfanda patatesin hasadının başlamasıyla birlikte üretici mahsulünü toplamadan tarlaya girmek isteyen başakçılara karşı polis tim kurup tarla başında coplarla nöbet tutarak başakçılara megafonla uyardı.


Adana’da yaklaşık 20 gün önce turfanda patatesin hasadı başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda hasadın başlamasıyla birlikte üretici ürününü aldıktan sonra tarlada kalan patatesi toplamak isteyen başakçılar ile üreticiler arasında sıkıntı yaşanmaya başladı. Başakçılar üreticinin ürününü toplamasını beklemeden tarlaya girmek isteyince kavga bile çıktı. Bu nedenle bu yıl Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarındaki patates tarlalarında başakçıların tarlaya girmesini engellemek için "başak timi" oluşturdu. Başak timleri sorumluluk alanlarındaki tarla etrafında hem sürekli devriye gezip hem de 155’e gelen ihbarlara göre hareket edip başakçılarla mücadeleye başladı. Polis ellerinde coplarla tarla başlarında nöbet tutmaya başladı. Polis bu nöbeti tutarken 155’e "Tarlada ürünümüzü toplamadan başakçılar tarlanın etrafını sardı yardım edin" ihbarı geldi. Bu ihbar üzerine harekete geçen başak timi hemen olay yerine giderek traktör, minibüs, kamyonet ve at arabasıyla patates tarlasına girmeye hazırlanan başakçıları uzaklaştırmaya çalıştı. Uzaklaşmak istemeyen başakçılara karşı cop çıkartan polis onlar tarladan uzaklaşana kadar takip etti. Başak timi sık sık da araç megafonundan "başakçılar tarla yanından uzaklaşın, "Başakçı kalmasın" diye uyarıda bulundu. Polis uzun uğraşlar sonunda başakçıları tarla başından gönderdi. Başak timinin nöbeti ve devriyesi patates tarlası civarlarında devam ediyor. Başakçılar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterip terlik fırlattı.


Üreticiler ise her yıl başakçılar ile başlarının dertte olduğunu ancak bir türlü çare bulunamadığını çözümün başak toplamaya gelenlerin evlerinden çıkmasının engellenmesi olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:05
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