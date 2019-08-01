Başak Koleji üç firma ile kurumsal iş birliği yaptı Aydın Özel Başak Koleji kurumsal işbirliği kapsamında Aydın’da üç firma ile protokol imzaladı.

Aydın Özel Başak Koleji kurumsal işbirliği kapsamında Aydın’da üç firma ile protokol imzaladı.

Özel Başak Koleji Aydın da faaliyet gösteren Sıla Kitabevi, Külkedisi Ayakkabı ve Bülent Kuaför firmaları ile protokol imzalayarak işbirliğine gitti. Başak Koleji ailesi kitapevinden yüzde 20 ila yüzde 30, ayakkabı firmasından yüzde 15, kuaför firmasından yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın imzalanan protokollerle ilgili olarak, “Başak Koleji öğrencileri, velileri ve personelimiz yapılan protokollerle firmalarımızdan indirimli faydalanabilecek. Başak Koleji ve firmalarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Protokole imza atan firma temsilcileri ise Başak Koleji ile işbirliği içerisinde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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