Başak Koleji kurumsal işbirliği protokollerine devam ediyor

Aydın Özel Başak Koleji ile Aydın’da faaliyet gösteren özel bir Restoran ve Organizasyon işletmesi ile arasında hizmet sözleşmesi imzalandı.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın ve İşletme Kurucusu Gamze Uzdil’in katılımıyla gerçekleşen imza töreni Özel Başak Koleji’nde gerçekleşti.

Protokole göre, Aydın Başak Koleji velileri, öğrencileri, personeli için Cevizli Bahçem Restoran ve Organizasyon işletmesi tarafından sunulacak yemek ve organizasyon hizmetlerinde yıl boyunca yüzde 20 indirim uygulanacak.

İmza töreninde konuşan İşletme Kurucusu Gizem Uzdil, Başak Ailesini bir yıl boyunca özel olarak misafir etmekten memnun olacaklarını belirterek, sözleşmenin her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni ettiklerini belirtti.