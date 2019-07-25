0553 313 94 23

Başak Koleji kurumsal işbirliği protokollerine devam ediyor

Aydın Özel Başak Koleji ile Aydın’da faaliyet gösteren özel bir Restoran ve Organizasyon işletmesi ile arasında hizmet sözleşmesi imzalandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:50
Başak Koleji kurumsal işbirliği protokollerine devam ediyor

Aydın Özel Başak Koleji ile Aydın’da faaliyet gösteren özel bir Restoran ve Organizasyon işletmesi ile arasında hizmet sözleşmesi imzalandı.


Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın ve İşletme Kurucusu Gamze Uzdil’in katılımıyla gerçekleşen imza töreni Özel Başak Koleji’nde gerçekleşti.


Protokole göre, Aydın Başak Koleji velileri, öğrencileri, personeli için Cevizli Bahçem Restoran ve Organizasyon işletmesi tarafından sunulacak yemek ve organizasyon hizmetlerinde yıl boyunca yüzde 20 indirim uygulanacak.


İmza töreninde konuşan İşletme Kurucusu Gizem Uzdil, Başak Ailesini bir yıl boyunca özel olarak misafir etmekten memnun olacaklarını belirterek, sözleşmenin her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dikenli Köyü’nde hayır cemiyeti düzenlendi
    1. Dikenli Köyü’nde hayır cemiyeti..
    2. Asya borsaları
    3. UNESCO Dede Korkut sertifikası Başkan..
    4. Babaannesini öldürdü, kahveye gitti.....
    5. Piyasa güne artı rezervle başladı
    6. Kordsa, ABD’li Axiom Materials’ı satın..
    7. Evsiz kalan kadının 6 çocuğuyla boş..
    8. Çanakkale’de kaçak yapıların yıkımına..
    9. Dede Korkut kitabı Türkmen sahra..
    10. Altın Masa’da yeni dönem
    11. Dicle Nehri’de mahsur kalan 12 kişilik..
    12. Albaraka Türk’ten “Nöbetçi Transfer”
    13. Ovacık "lavanta" koktu
    14. Dilovası’nda duraklar yenilendi
    15. Başkan Pekmezci Bayburt dernekleri ile..
    16. Cimbomdan yeni hamle! Cenk Tosun aracı..
    17. Çocuklarınıza brokoli çorbasını..
    18. Gazeteye ilan verildi! Ölen adamın..
    19. Aranan kişilere yönelik operasyon..
    20. Borsa, güne yükselişle başladı
    21. Menevşe: "Suriye ekmeğinden kaynaklı..
    22. İkinci el otomobilde yeni dönem! Son..
    23. LGS taban puanları ve boş kontenjanlar..
    24. 57 suçtan aranan suç makinesi yakalandı
    25. Bu çocuklar hayatlarında ilk kez..
    26. Dede Korkut El Sanatları ve Yöresel..
    27. Azerbaycan’da eğitim uçuşu yapan savaş..
    28. AtaUni Racing Takımı Dünya 3.sü Oldu
    29. ‘Hedefim nedir?’ diye soranlar yolun..
    30. Şair Zihni Şiir Gecesi gönüllere..
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı