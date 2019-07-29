Başak Koleji kurumsal işbirliği anlaşmalarına devam ediyor

AYDIN (İHA) – Aydın Özel Başak Koleji ile Yemen Kahvesi Aydın Şubesi arasında protokol imzalandı.

Yemen Kahvesi işletmesi ile Aydın Özel Başak Koleji arasında hizmet sözleşmesi imzalandı.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın ve Yemen Kahvesi Aydın Şube Kurucusu Şerife Çelik katılımıyla gerçekleşen imza töreni Özel Başak Koleji’nde gerçekleşti.

Protokole göre, Aydın Başak Koleji velileri, öğrencileri, personeli için Yemen Kahvesi işletmesi tarafından sunulacak yemek ve organizasyon hizmetlerinde yıl boyunca yüzde 10 indirim uygulanacak.

İmza Töreninde konuşan Yemen Kahvesi Aydın Şube Kurucusu Şerife Çelik, Başak ailesini bir yıl boyunca özel olarak misafir etmekten memnun olacaklarını belirterek, sözleşmenin her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni ettiklerini belirtti.