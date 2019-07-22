Başak Koleji kurumsal iş birliğine devam ediyor

Aydın Özel Başak Koleji ile pırlanta satışı yapan bir firmanın Aydın Şubesi arasında hizmet sözleşmesi imzalandı.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın ve Blue Diamond Aydın Şubesi Kurucusu Yağmur Çevik Aka katılımıyla gerçekleşen imza töreni Özel Başak Koleji’nde gerçekleşti.

İmzalanan protokole göre, Aydın Başak Koleji velileri ve çalışanları için firmanın Aydın Şubesi tarafından sunulacak ürün satışlarında yıl boyunca yüzde 50 indirim uygulanacak. Pırlanta kategorisi ürünlerinde geçerli olacak indirim altın kategorisini kapsamayacak.

Aydın Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın imza töreninde yaptığı konuşmada, “Velilerimiz ve çalışanlarımız için farklı bir sektörle daha kurumsal işbirliğimizi gerçekleştirdik. Çünkü Başak Ailesi üyelerimiz en değerlilerimiz. Blue Diamond ekibine ve Başak Ailesine hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Firmanın Aydın Şubesi Kurucusu Yağmur Çevik Aka ise “Protokolün tüm Başak Ailesine hayırlı olmasını diliyoruz, Başak Koleji ile işbirliği halinde olmak bizim için mutluluk verici” dedi.