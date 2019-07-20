Başak Koleji ailesi yurt içi ve yurt dışı turlardan indirimli faydalanacak

Aydın Özel Başak Koleji ile Aydın’da faaliyet gösteren özel bir tur firması arasında protokol imzalandı.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın ve Aydın Fibar Tur Firma Kurucusu Fırat Barışık katılımıyla gerçekleşen imza töreni Özel Başak Koleji’nde gerçekleşti.

Protokole göre, Aydın Başak Koleji velileri, öğrencileri, personeli bir yıl boyunca Fibar Tur firmasının sağladığı yurt içi günübirlik/konaklamalı tur hizmetlerindenyüzde 15, yurt dışı tur hizmetlerinden özel indirimli olarak faydalanabilecek.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın imza töreninde "Fibar Tur Aydın menşeili ve başarılı bir firma, hâlihazırda zaman zaman okul gezilerinde, bireysel turlarda Başak Ailesinin kullandığı ve güvendiği bir tur firması. Dolayısıyla bu firma ile işbirliğimizi protokole dökmek bizim için mutluluk verici. Fibar Tur ekibine ve Başak Ailesine hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Fibar Tur Kurucusu Fırat Barışık ise yaptığı konuşmada, “Başak Eğitim Hizmetleri çalışmaktan keyif aldığımız ve uzun yıllar birlikte çalışmak istediğimiz özel bir kurum bizim için. Gerek yönetim gerekse çalışan personel ile yürüttüğümüz işlerde sağlanan özenli işbirlikleri için teşekkür ediyorum, daha güzel çalışmalarda birlikte yol almak dileğiyle, protokolümüz hayırlı olsun” diyerek sözlerini noktaladı.