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Başak Eraydın'dan ABD Açık'a ilk turda veda

- ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar elemelerinde 1. tur maçına çıkan milli sporcu Başak Eraydın, ABD'li Asia Muhammad'e 2-0 yenildi

20 Ağustos 2019 Salı 20:00
Başak Eraydın'dan ABD Açık'a ilk turda veda


İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın elemelerinde korta çıkan milli tenisçi Başak Eraydın, ABD'li rakibi Asia Muhammad'e 2-0 mağlup oldu.

New York'ta düzenlenen turnuvanın ilk eleme turunda, dünya sıralamasında 255. basamakta bulunan 25 yaşındaki Başak Eraydın, dünya 284 numarası 28 yaşındaki ABD'li Asia Muhammad ile karşılaştı.

Rakibine 1 saat 24 dakika süren karşılaşmada 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olan Başak, turnuvaya ilk turda veda etti.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 20:00
  1. ABD Açık
  2. Asia Muhammad
  3. Başak Eraydın

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