Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir adayı mı olacak?

Yerel seçimler için CHP’den ittifak teklifi bekleyen terör örgütü PKK’nın sözcülüğünü yapan HDP’nin, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın ismi geçiyor. Peki Başak Demirtaş kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

24 Haziran seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP, Mart 2019 yerel seçimlerinde aynı hezimeti yaşamamak için terör örgütü'nün temsilcisi HDP ile yerel seçimlerde de ittifak yapmanın peşinde. Terör destekçisi HDP ise 24 Haziran seçimlerinde doğu ve güneydoğuda oylarını büyük oranda düşürdü. Hem CHP hem de HDP yerel seçimlerde aynı durumun tekrarlanmaması için ittifak yapmanın derdine düştü. Bu bağlamda HDP, Diyarbakır'da HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstermek istediği iddia edildi. Peki Başak Demirtaş kimdir?

Başak Demirtaş 1977 doğumlu. Selahattin Demirtaşın eşi Başak Demirtaş, 1977 Diyarbakır. Biri 7, diğeri 11 yaşında Dilda ve Dilal adında iki kızı var. Başak Demirtaş, Dicle Eğitim Fakültesi mezunu. Başak Demirtaş 14 yıldır öğretmenlik yapıyor. Uzun yıllar Diyarbakır köy okulunda öğretmenlik yapan Başak Demirtaş sağlık sorunları nedeniyle 2014 yılından beri raporlu ve öğretmenliğe ara vermiş durumda.

MUHARREM İNCE, BAŞAK DEMİRTAŞ’I ZİYARET EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etmişti. Muharrem İnce şimdi de Diyarbakır mitingi sonrası Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı evinde ziyaret edeceğini açıklamış ancak gelen tepkiler üzerine Muharrem İnce eşini göndermişti. 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ziyaret edecek olmasını değerlendiren Başak Damirtaş, "Muharrem İnce bize gelecek. Tabi memnuniyetle ağırlayacağım. Sayın Erdoğan, Akşener, Perinçek ve Karamollaoğlu'da gelse onlara da evimin kapısı her zaman açıktır. Bu yapılan anlamlı jest siyasetten daha ziyade insani ilişkilerin güçlenmesine hizmet ediyor" diye konuşmuştu.