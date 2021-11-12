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Yaşam Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla vahşice katleden Can Göktuğ Boz'un fotoğrafı ortaya çıktı!
Yaşam

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla vahşice katleden Can Göktuğ Boz'un fotoğrafı ortaya çıktı!

İstanbul Ataşehir'de kaldırımda yürürken mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla vahşice katleden Can Göktuğ Boz'un fotoğrafı ilk kez ortaya çıkarken, elinde kılıçla binaya giriş anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 18:35:00 -

İstanbul Ataşehir'de 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı. Öte yandan Boz'un dehşet sonrası elinde kılıçla binaya giriş anına ilişkin fotoğrafları da ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, saldırgan elinde kılıçla yaklaşık yarım saat sokaklarda dolaştı.

Ataşehir'de Başak Cengiz'in Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Show Haber, Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz’un fotoğrafına ulaştı.

Elinde kılıçla sokaklarda dolaşmış

Öte yandan DHA'nın geçtiği haberde Boz'un dehşet sonrası elinde kılıçla binaya giriş anına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, saldırgan elinde kılıçla yaklaşık yarım saat sokaklarda dolaştı.

Psikolojik hastalığı yok, unutkanlık tedavisi görmüş

Saldırgan ifadesinde evinde bulunan çok sayıda bıçak ve kılıç türü kesici aleti internet ve av bayilerinden aldığını, aldığı bıçakların ‘dandik’ olduğunu görünce iyi bıçak alana kadar bir çok kez bıçak aldığını söyledi.

Cinayette kullandığı kılıcını ‘Kungfu kılıcı’ olarak adlandıran katil zanlısı Can Göktuğ Boz, internetten satın aldığı kılıcının sağlam olduğunu da vurguladı.

 

Uyuşturucu ve unutkanlık nedeniyle de tedavi gördüğünü, bunların dışında herhangi bir hastalığı olmadığını öne süren Boz, cinayeti canı sıkıldığı için işlediğini de ifadesinde açıkladı. Olay günü spor yaptıktan sonra karamsarlık ve mutsuzluk hissettiğini ve kılıcını çantasına koyarak sokağa çıktığını anlatan katil zanlısı Can Göktuğ Boz, hayatında ilk kez gördüğü adını daha sonra polislerden öğrendiği genç kadına, sayısını bile hatırlamadığı kılıç darbeleriyle saldırdığını söyledi.

Katil zanlısının evinde bulunan silahlar polis tutanaklarına şöyle aktarıldı: 12 kasatura, 7 döner bıçağı, 3 bıçak, biri cinayet silahı olan samuray kılıcı toplam 4 kılıç, çakı, beyzbol sopası.

 

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