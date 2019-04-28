0553 313 94 23

Başak borsası

Adana’da hasat edilmeye başlanan turfanda patates tarlada kilosu 4 liraya satılırken, tarlada kalan başakları çıkartıp toplayan vatandaşlar, hale kilosu 2 ile 3 liradan satıyor.

28 Nisan 2019 Pazar 12:50
Başak borsası

Adana’da hasat edilmeye başlanan turfanda patates tarlada kilosu 4 liraya satılırken, tarlada kalan başakları çıkartıp toplayan vatandaşlar, hale kilosu 2 ile 3 liradan satıyor.


Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Adana’da turfanda patates hasadına yaklaşık 15 gün önce başlandı. Bereketli Çukurova topraklarında üretim yapan çiftçiler, 60 bin dekar alana ektikleri patatesin hasat zamanının gelmesinin sevincini yaşarken, bir taraftan da hasat edilen patatesleri başakçılara kaptırmamak için büyük mücadele ediyorlar. Yoğun emekle yetiştirilen patatesleri toplamaya başlayan üreticiler, bereketli bir sezon umut ederken, patates bu yıl hem üreticiyi hem de başakçıları mutlu etmeye başladı.


Tarlada kilosu 4 liraya satılan patatesin başağı da para ediyor. Bu nedenle tarla sahibi patatesi toplayana kadar tarla kenarlarında traktörlerle bekleyen başakçılar üreticinin izin vermesiyle tarlaya girip traktörüyle yeniden söküm yapıyor. Traktörün arkasında ise kötenin sürdüğü tarladan çıkan patatesleri işçiler yürüyerek topluyor. Daha önceki yıllarda sadece eve götürmek için toplanan başaklar, artık vatandaşın geçim kaynadığı olmuş durumda. Vatandaş topladığı başakları çuvallayarak hale götürüp kilosunu 2 ya da 3 liradan satıyor. Patatesin kilosunu belirleyen ölçüt ise büyüklüğü, küçük olan patatesler kilosu 2 liradan büyük olan patatesler ise kilosu 3 liradan alınıyor. Traktörle başak toplayan vatandaşlar başakçılığın artık geçim kaynağı olduğunu her ürünün başağını toplayarak hale sattıklarını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 12:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lübnanlılardan Ermenilere tepki, Türkiye’ye destek
    1. Lübnanlılardan Ermenilere tepki,..
    2. 2.Amatör Küme U19 Ligi sona erdi
    3. ETSO Başkanı Yücelik, TOBB GİK..
    4. “Irak’ta ciddi bir potansiyel görüyoruz”
    5. Yeni mesajlaşma uygulaması LAFF'ın..
    6. fizy 22’nci Liseler Arası Müzik..
    7. Bahar geldi mesire alanları doldu taştı
    8. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş:..
    9. 5. Uluslararası Hitit Koşusu yapıldı
    10. "Sağlıklı yaşam için bir nedenim var,..
    11. Başak borsası
    12. Elazığ’da traktör kazası: 1 ölü, 1..
    13. "Savunma Ar-Ge’mize de..
    14. Ege yaz meyve sebze sektörü 2019 için..
    15. Direksiyonda baygınlık geçiren sürücü,..
    16. Akkuyu NGS, en gelişmiş güvenlik..
    17. Afgan gencin şüpheli ölümü
    18. Ayağının üzerinden otomobil geçen genç..
    19. Bakan Çavuşoğlu Irak Başbakanı..
    20. Kasımpaşa ile Malatyaspor 4. randevuda
    21. Şahinbey’de asfalt sezonu başladı
    22. 104 yıl sonra aynı ruhla Çanakkale’de
    23. Hokeyin sultanları süper lige hızlı..
    24. Cedi Osman, Ankara’da gençlerle buluştu
    25. TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında
    26. Derik zeytinyağı dünya markaları..
    27. Ailede iletişim tehdit altında
    28. Erzurumlu gençler tarihi mekanlara..
    29. Cüneyt Çakır dün sahada bugün VAR’da
    30. Sis Dağı’na giden yayla yolunu kardan..
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak