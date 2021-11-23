Bas yiğidim leşleri sarı torbalara 4 terörist daha ex!

MSB’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Kahraman komandolarımız tarih yazmaya devam ediyor.

MSB sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde üç ve Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.