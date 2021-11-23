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Gündem Bas yiğidim leşleri sarı torbalara 4 terörist daha ex!
Gündem

Bas yiğidim leşleri sarı torbalara 4 terörist daha ex!

Milli Savunma Bakanlığı PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor. Aralıksız devam eden operasyonlar sonrası 4 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 12:16:00 -
Bas yiğidim leşleri sarı torbalara 4 terörist daha ex!

MSB’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Kahraman komandolarımız tarih yazmaya devam ediyor.

MSB sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde üç ve Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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