Bas yiğidim leşleri sarı torbalara 4 terörist daha ex!
Milli Savunma Bakanlığı PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor. Aralıksız devam eden operasyonlar sonrası 4 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Kahraman komandolarımız tarih yazmaya devam ediyor.
MSB sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde üç ve Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.