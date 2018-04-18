BM Suriye Özel Temsilcisi Ankara yolcusu

BM Suriye Özel Temsilcisi Stefan Mistura Ankara’ya gelerek burada temaslarda bulunacak.

Mistura ziyaretinde Ankara Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ile görüştükten sonra Moskova ve Tahran'a gidecek.

RUSYA İLE SURİYE DİPLOMASİSİ

Öte yandan Rusya devlet başkanlığı Suriye özel temsilcisi ve Rusya dışişleri bakan yardımcısının dün Ankara'ya gelerek Suriye konusunda temaslarda bulundukları açıklandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Sergey Vershinin'in dün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada görüşmelerde Doğu Guta, İdlib ve Suriye'nin kuzeyindeki durum başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin detaylarıyla ele alındığı vurgulanırken, Suriye'deki BM kararları çerçevesinde öngörülen siyasi çözümün desteklenmesine ilişkin atılacak adımların da ele alındığı kaydedildi.