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Bas bariton Shenyang, İş Sanat'ta

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:33
Bas bariton Shenyang, İş Sanat'ta

İSTANBUL (AA) - Ünlü bas bariton Shenyang ve Borusan Quartet "Die Winterreise" ile İş Sanat Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Şangay Operası'nın daimi sanatçısı ünlü bas bariton Shenyang ve Türkiye'nin önemli yaylı dörtlüsü Borusan Quartet, Franz Schubert'in bestelediği "Die Winterreise" eserinin Türkiye prömiyerini 6 Mart'ta yapacak.

Dünya çapında birçok seçkin salonda, saygın toplulukla aynı sahneyi paylaşan sanatçıya, Esen Kıvrak, Özgür Baskın, Efdal Altun ve Çağ Erçağ'dan oluşan Türkiye'nin ödüllü yaylı dörtlüsü Borusan Quartet eşlik edecek.

Köklerinden aldığı müzikal mirası eşsiz bir zenginlikle Batı müziğine aktaran sanatçı, Bach ve Mozart'tan, Rachmaninov ve Mahler'e geniş repertuvarıyla biliniyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:33
  1. "Die Winterreise"
  2. Borusan Quartet
  3. İş Sanat Konser Salonu
  4. Ünlü bas bariton Shenyang İş Sanat'ta

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