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baş ağrısı çeşitleri nelerdir?

Baş ağrısı çeşitleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

11 Ağustos 2018 Cumartesi 21:23
baş ağrısı çeşitleri nelerdir?

GERİLİM BAŞ AĞRILARI

İnsan hayatında en sık rastlanan baş ağrısı tipi “gerilim baş ağrısı”dır. Genelde zonklama hissi veren bu tip baş ağrıları yarım saatle bir haftaya kadar aylık periyotlar halinde sürebilir. Başta, omuzlarda ve boyunda hassasiyet hissettirir. Genelde sabahtan akşama artış gösterir. Nedenleri arasında stres, yorgunluk veya uzun süre havasız kalmak vardır. Fiziksel olarak aktif olmak, doğru nefes almak ve açık havada vakit geçirmek ağrılarınıza iyi gelecektir.

Bu tür baş ağrısı için ağrı kesiciler önerilir ancak ağrılarınız sıklaşırsa doktorunuza görünmenizde fayda vardır.

SİNÜS BAŞ AĞRILARI

Sinüzitten kaynaklanan “sinüs bağ ağrısı” alın ve elmacık kemiklerinde kendini ateş ve yüz şişmesiyle belli eder. Kaş bölgenizde ve gözlerinizin altında derin bir baskı hissederseniz. Öne eğildiğinizde bu ağrı kendini daha çok belli eder ve ani hareketlerle ağrı daha da güçlenir. Burunda tıkanlık ve yorgunluk hissi ile kendini gösterebilir.

Sinüzit bu türün başlıca nedeni sayılsa da mevsimsel bir alerji olarak da ortaya çıkabilir. Özellikle alerjiniz varsa doktorunuza danışıp antihismatik ilaç almakta fayda vardır.

MİGREN BAŞ AĞRILARI

Migren genetik ve çevresel faktörler ile ilişkilendirilse de neden ortaya çıktığı konusunda tam bir bilgi yoktur. Beraberinde kusma, bulantı ve ışığa hassasiyet getiren bu ağrı türü bazılarında çocukluk döneminde bazılarında ise yetişkinlikte ortaya çıkar.

Mayo Clinck’in araştırmasına göre migreni tetikleyen etkenlerin başında kadınlar için hormonal değişiklikler gelir. Özellikle gebelik ve menapoz sırasında migren ağrıların da artış gözlemlenebilir.

Aynı zamanda peynir, tuzlu besinler, tatlandırıcılar, çikolata, işlenmiş etler, gazlı içecekler ve özellikle kafeinli içecekler, parlak ışık, yüksek ses, uyku düzeni bozukluğu ve iklim değişikliği gibi şeyler de migreni tetikleyen faktörlerdendir.

Doktorunuzun önerdiği ağrı kesiciler ve bazı antidepresanlar ağrıyı önlemede yardımcı olur.

Düzenli egzersiz ve uyku, bol su içmek, tetikleyici besinlerden uzak durmak, kalsiyum ve magnezyum oranı yüksek olan sebzeler tüketmek de bu ağrıyı azaltmanıza destek olur.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 21:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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