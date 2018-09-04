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Barzani'nin partisi ile Goran Hareketi seçimi görüştü: Uygun değil

IKBY'de muhalefet cephesindeki Goran Hareketi Sözcüsü Şoreş Hacı, 30 Eylül milletvekili seçimleri için bölgede uygun şartların oluşmadığını söyledi.

04 Eylül 2018 Salı 17:38
Barzani'nin partisi ile Goran Hareketi seçimi görüştü: Uygun değil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet cephesinde yer alan Goran (Değişim) Hareketi, 30 Eylül milletvekili seçimleri için bölgede uygun şartların oluşmadığı, bu nedenle katılımın düşük olabileceği uyarısında bulundu.

Goran Hareketi ile eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) üst düzey yetkililer, Süleymaniye kentinde bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmenin ardından Goran Sözcüsü Şoreş Hacı ve KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, gazetecilere ortak açıklama yaptı.

Görüşmede IKBY'de 30 Eylül'de yapılacak milletvekili seçimlerini değerlendirdiklerini belirten Hacı, "Seçimlere ilişkin görüşümüzü açık bir şekilde KDP'ye ilettik. Bazı nedenlerden dolayı IKBY'de seçimin yapılması için şartlar uygun değil." ifadelerini kullandı.

Halkın endişeli ve ekonomik kriz içinde olduğunu söyleyen Hacı, "12 Mayıs'taki Irak genel seçimlerine katılım oranı da çok düşüktü. Eğer 30 Eylül'de seçimler yapılırsa katılımın daha da düşük olması yüksek ihtimaldir." dedi.

KDP Sözcüsü Muhammed ise seçimlerin vaktinde yapılmasına ilişkin Goran ile aynı fikirde olmadıklarını dile getirdi. Muhammed, IKBY'nin hem teknik hem de yasal olarak uygun seçim şartlarına sahip olduğunu, ciddi anlamda bir krizin de yaşanmadığını kaydetti.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 17:38
  1. Goran Hareketi
  2. IKBY
  3. eski IKBY Başkanı Mesut Barzani
  4. Kürdistan Demokrat Partisi

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