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Barzani'den seçim açıklaması!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, parlamento seçimleri konusunda bir değişiklik olmadığını ve seçimin belirtilen tarihte yapılacağını açıkladı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 21:34
Barzani'den seçim açıklaması!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Parlamento Seçimleri’nin belirlenen tarihte yapılacağını açıkladı.

KDP Politbüro üyeleri bugün Erbil’in Selahaddin ilçesinde toplandı.

Başbakan Barzani, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Parlamento Seçimleri belirlenen tarihte yapılacak. Kürtlerin Irak hükümetine ortak bir şekilde katılmaları çok önemli” dedi.

Barzani, KDP olarak Irak'ta bütün taraflarla görüşmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kürdistan Parlamento Seçimleri 30 Eylül’de gerçekleşecek.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 21:34
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