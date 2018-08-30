Barzani'den seçim açıklaması!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Parlamento Seçimleri’nin belirlenen tarihte yapılacağını açıkladı.

KDP Politbüro üyeleri bugün Erbil’in Selahaddin ilçesinde toplandı.

Başbakan Barzani, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Parlamento Seçimleri belirlenen tarihte yapılacak. Kürtlerin Irak hükümetine ortak bir şekilde katılmaları çok önemli” dedi.

Barzani, KDP olarak Irak'ta bütün taraflarla görüşmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kürdistan Parlamento Seçimleri 30 Eylül’de gerçekleşecek.