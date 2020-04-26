Barzani'den PKK'ya gizemli sevkiyat

Irak Bölgesel Yönetimi kontrolündeki Süleymaniye'den yola çıkan ve bilinmeyen teçhizatlarla yüklü kamyonlar, yerel koruma eşliğinde Kerkük'ten geçerek Mahmur Kampı'nda PKK terör örgütüne teslim edildi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Konuyu aydınlatmaları için hem merkezi hükümetten, hem de yerel yönetimden açıklama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar ise sevkiyatın içeriği konusunda, "Aylardır ambargo uygulanan Mahmur Kampı'nda da koronavirüs salgınından etkilenenler var. Bu nedenle tıbbi yardım ve gıda malzemesi ulaştırıldı" açıklamasında bulundu.