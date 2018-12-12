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Barzani'den Irak Başbakanı'na tam destek

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani, Adil Abdulmehdi'nin Irak Başbakanı seçilmesinden sonra ülkenin yeni bir döneme girdiğini söyledi

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:50
Barzani'den Irak Başbakanı'na tam destek

DUHOK (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mesut Barzani, Adil Abdulmehdi'nin başbakan seçilmesiyle yeni bir döneme girildiğini ve kendisine tam destek verdiklerini belirtti.

Irak'ın Duhok kentinde bir anma programına katılan Barzani, yaptığı konuşmada Irak'ta 1 yıl içinde özellikle siyasi anlamda önemli gelişmelerin meydana geldiğini ifade etti.

Ülkede 30 Mayıs genel seçimleri sonrası yeni hükümetin kurulması için tamamen farklı bir atmosferin oluştuğunu söyleyen Barzani, Abdulmehdi'nin başbakan seçilmesinin bunda etkili olduğunu ve ülkede yeni bir dönemin başladığını dile getirdi.

Barzani, şahsen çok eskiden tanıdığını belirttiği Abdulmehdi için "Kürtlerin haklarına inancı olan bir şahsiyettir." dedi.

Geçen ay başkent Bağdat'a yaptığı ziyarette Abdulmehdi'yle de görüştüğünü hatırlatan Barzani, "Kendisine tam destek vermeye devam edeceğimizi ilettim." diye konuştu.

Irak meclisindeki siyasi partilerin ortak adayı bağımsız Şii siyasetçi Abdulmehdi, 3 Eylül'de yeni hükümeti kurmuştu.

Abdulmehdi göreve geldikten kısa süre sonra, 25 Eylül 2017'de düzenlenen gayrimeşru referandumla gerilen Erbil-Bağdat ilişkilerini iyileştirmek için önemli adımlar atmıştı.

Irak Başbakanı, 1 yıldır askıda tutulan Kerkük'te petrolün tekrar IKBY boru hattı üzerinden Ceyhan Limanı'na ihraç edilmesine rıza göstermiş, sorun teşkil eden çifte gümrükleme sisteminin ortadan kaldırılması talimatı vermişti. Bu gelişmeler iki taraf arasındaki buzların erimesine vesile olmuştu.



Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:50
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