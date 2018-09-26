0553 313 94 23

Barzani'den Erbil'de seçim çağrısı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil şehrinde yaptığı konuşmada, bölge sakinlerine 30 Eylül’de yapılacak milletvekili seçimlerine yüksek katılım göstermeleri için çağrıda bulundu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:13
Barzani'den Erbil'de seçim çağrısı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil'de 14 kilometre uzunluğundaki "150 metre çevre yolu" projesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, IKBY halkından seçimlere yüksek katılım göstermelerini istedi.

Tüm vatandaşların sakin bir ortamda sandık başına gitmelerini talep eden Barzani, "Vatandaşlardan 4 yıllık meclis döneminde temsilcilerini seçmek için sandık başına gitmelerini istiyorum." dedi.

Barzani, seçimin bölgenin gelişmesine katkı sağlaması temennisinde bulunarak, "Gelecek dönem vatandaşlara daha iyi hizmet sunup, bölgenin istikrar ve ekonomisi konusunda daha çok mesafe katedeceğiz. Kötü günler geride kaldı. Tüm tarafların katkısıyla yarınlar bugünden daha iyi olacak." diye konuştu.

Barzani, projenin önemine değinerek, ilk etabına 143 milyon dolar bütçe ayrıldığını belirterek, "150 metre çevre yolu, IKBY'nin ortasına düşen uluslararası ticaret güzergahı. Bu proje, komşumuz Türkiye ve Suriye ile ticaret akışı konusunda katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 18:13
  1. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
  2. Neçirvan Barzani
  3. Irak
  4. Erbil
  5. seçim çağrısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni projeyi böyle açıkladı: Tek tek ilgileneceğim
    1. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni..
    2. İŞKUR işsiz gençlere günlük 75 TL para..
    3. Erdoğan'dan Almanya ziyareti öncesi..
    4. Samsun'da cip devrildi! Aynı aileden 3..
    5. Barzani'den Erbil'de seçim çağrısı!
    6. Yüzdeki çillerden bu yöntemlerle..
    7. Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul..
    8. Eklemler neden çıtlar?
    9. FETÖ hükümlüsü saklandığı evde..
    10. İŞKUR işbaşı eğitim programından..
    11. Bu besinler kolesterole iyi geliyor
    12. Verem hastalığının belirtileri nelerdir?
    13. İŞKUR'dan binlerce işsiz gence günlük..
    14. Almanya'daki gurbetçileri Erdoğan..
    15. Tunceli'de araba çarpan kurt, tedavi..
    16. TFF Başkanı Demirören'den flaş..
    17. Trump'tan Türkiye'ye teşekkür!
    18. BİM Şokta bu hafta neler indirimde?
    19. Borsa İstanbul'dan saldırı iddialarına..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil bir..
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    Katar’dan dev hamle
    Katar’dan dev hamle
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?