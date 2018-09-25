0553 313 94 23

Barzani'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

Irak'ta Zaho Tüneli’nin açılış törenine katılan Barzani, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu açıkladı.

25 Eylül 2018 Salı 21:56
Barzani'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye’nin her zaman IKBY’ye destek verdiğini söyledi. 

Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, partisinin seçim kampanyası çerçevesinde Duhok kentine bağlı Zaho’da yaptığı konuşmasında Türkiye ile IKBY’nin ilişkilerine değindi. Türkiye’nin her zaman IKBY’ye destek sağladığını vurgulayan Barzani, Duhok kentinde Türk şirketleri tarafından yapılan projelerin açılışına, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılmak istediğini söyledi. 

Türk Limak Holding’in yüklenicisi olduğu Zaho Tüneli’nin açılış törenine katılan Barzani, “Açılış töreni için Zaho’ya gelen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

IKBY’nin maruz kaldığı zor ekonomik şartlarına rağmen devletin projelerinin hala devam ettiğinin altını çizen Barzani, Türkiye’nin bütün zor durumlarda IKBY’nin yanında durdurduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:56
  1. Irak
  2. Barzani

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çukurda hayat mücadelesi! 72 saat kurtarılmayı bekledi
    1. Çukurda hayat mücadelesi! 72 saat..
    2. Evde kıyma çekmek için yapmanız..
    3. Flaş iddia! Fas uçakları sığınmacıları..
    4. 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin..
    5. Giysilerdeki yağ lekesini çıkarmak..
    6. Meteoroloji uyardı! Geliyor
    7. Bursaspor'dan VAR çıkışı!
    8. Beşiktaş'a kötü haber! TFF'den geri dönd
    9. Ankara'daki o mahallelerin sakinleri..
    10. Barzani'den dikkat çeken Türkiye..
    11. Sedanur'un ölümüyle ilgili çok önemli..
    12. Bu yöntemle mum lekesine veda edin
    13. Aydınus'un derbi notu belli oldu
    14. Ava gittiği ormanda sırra kadem bastı
    15. Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler!..
    16. Rusya'dan bomba iddia! O füzeler..
    17. Akaryakıta yeni zam! Pompaya..
    18. ABD'li komedyen Bill Cosby'e hapis..
    19. Balgamınızın rengi hastalık habercisi..
    20. Süper Lig ekibinden VAR tepkisi!
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!