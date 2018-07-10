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Barzani'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Hollanda ziyaretinde Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani "Türkiye ile ilişkilerimiz gelecekte daha da gelişecek" ifadelerini kullandı.

10 Temmuz 2018 Salı 21:39
Barzani'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye yaptığı ziyareti tamamlayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Hollanda'ya geldi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesi ardından açıklamalarda bulunan Barzani, Türkiye'ye yaptığı ziyareti değerlendirdi.

Ziyaretinin iyi geçtiğini söyleyen Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme fırsatının olduğunu belirterek, geçen yıl IKBY'nin yaptığı tartışmalı referandumdan sonra ilk resmi ziyareti olduğunu söyledi.

Barzani, ziyaretin IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkiler için iyi bir başlangıç olarak nitelendirerek "İlişkilerimiz gelecekte daha da gelişecek" diye konuştu.

Barzani'nin Hollanda'dan sonra İngiltere ile ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 21:39
  1. Türkiye
  2. barzani
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