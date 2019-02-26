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Barzani'den "DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir” uyarısı

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta yeniden ortaya çıkabilme tehdidinin olduğunu belirtti

26 Şubat 2019 Salı 16:03
Barzani'den "DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir” uyarısı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta yeniden ortaya çıkabilme tehdidinin olduğu uyarısında bulundu.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, eski Fransa Cumhurbaşkanı Françios Hollande ile Erbil'deki başbakanlık konutunda bir araya geldi.

Görüşmede, Irak başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta yeniden ortaya çıkma tehlikesinin olduğunu dile getiren Barzani, "Tehditlerin bertaraf edilmesi için Irak ordusu ile Peşmerge arasında uygun bir mekanizme bulunması konusunda işbirliği var." ifadelerini kullandı.

Barzani, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunlara da değinerek, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin söz konusu sorunların çözümüne yönelik gösterdiği çabayı desteklediklerini kaydetti.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande de dün Musul'a yaptığı ziyareti hakkında Barzani'ye bilgi aktardığını belirterek, Irak'ta terör nedeniyle tahrip edilen bölgelere temel hizmetlerin sağlanması için uluslararası toplum ile Irak arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:03
  1. deaş
  2. eski Fransa Cumhurbaşkanı Françios Hollande
  3. IKB Başbakanı Neçirvan Barzani
  4. Irak

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