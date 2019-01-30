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Barzani'den DEAŞ tehdidi uyarısı

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de hâlâ tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:44
Barzani'den DEAŞ tehdidi uyarısı

ERBİL (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın askeri açıdan zayıflatılmasına rağmen Irak ve Suriye'de tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Barzani, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Jean Christophe Belliard ve beraberindeki heyetle Erbil'deki konutunda bir araya geldi.

Görüşmede Barzani ve Berlliard, bölgenin siyasi durumu, Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkiler ve IKBY'deki siyasi gelişmeleri ele aldı.

Terörün bölgenin güvenliği ve istikrarına kastettiğini belirten Barzani, DEAŞ'ın askeri gücünün kırıldığını ancak Irak ve Suriye'de tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Berlliard ise Avrupa Birliği'nin IKBY'ye reform, idare ve ekonomi gibi alanlarda danışmanlık desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani de pazar günü düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ'ın Irak'ın farklı bölgelerinde yeniden ortaya çıkma tehlikesine ilişkin uyarıda bulunmuştu.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te başta Musul olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirdi. Irak güçleri, yaklaşık üç yıl aradan sonra Temmuz 2017'de Musul'u DEAŞ'tan geri alabildi.

Irak'ın DEAŞ'a karşı zafer ilan etmesinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen örgüt özellikle Musul'un batı bölgesiyle Kerkük, Diyala, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal kesimlerinde zaman zaman saldırılarına devam ediyor.


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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 15:44
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