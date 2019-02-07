0553 313 94 23

Barzani'den "Bağdat'a destek" açıklaması

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani:- "IKBY, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin hükümetini destekliyor

07 Şubat 2019 Perşembe 00:26
Barzani'den "Bağdat'a destek" açıklaması

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY'nin Irak'ın yeni hükümetini desteklediğini belirtti.

Irak'a resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geldi. Conte, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından resmi törenle karşılandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Barzani ile Corte ortak basın toplantısı düzenledi.

Irak'ın yeni hükümetine desteğini yineleyen Barzani, "IKBY, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin hükümetini destekliyor. (Bağdat-Erbil) Sorunların çözülmesini arzu ediyoruz." dedi.

Barzani, görüşmede DEAŞ ile mücadele ve IKBY'nin siyasi durumunun ele alındığını belirtti.

İtalya'nın uluslararası Koalisyon kapsamında Irak'taki faaliyetlerine dikkati çeken Barzani, "İtalya hem askeri eğitim hem de insani ve askeri destek konusunda Irak'a ve IKBY’ye katkı sağladı." diye konuştu.

İtalya Başbakanı Conte de Musul'un yeniden imarına değinerek, "Musul'un yeniden imarı için enerji ve ekonomi alanlarında 40 şirketimiz çalışıyor." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgedeki tehdidine değinen Conte, örgütün herkes için tehdit oluşturduğunu kaydetti.

İtalya, terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan ABD öncülüğündeki koalisyonda yer alıyor. Irak'ta eğitim ve danışmanlık amacıyla yaklaşık 1500 İtalyan askeri bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 00:26
  1. DEAŞ ile mücadele
  2. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani
  3. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl'de art arda korkutan iki deprem!
    1. Bingöl'de art arda korkutan iki deprem!
    2. Giresunspor'dan Tuncay Şanlı açıklaması
    3. Manchester City zirveye yerleşti
    4. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    5. Yasak dinlemediler: Açık havada içki..
    6. "Kanal İstanbul'a yatırımcılardan çok..
    7. Kral Kupası'ndaki El Clasico'da..
    8. "Lübnan ordusu için İran'a gitmeye..
    9. Hamas, siyasi bölünmüşlüğü bitirecek..
    10. Tunus'tan Katar'a "kupa tebriği"
    11. Kütahya'da otomobil şarampole..
    12. BMGK, İsrail'in TIPH kararını görüştü
    13. Barzani'den "Bağdat'a destek" açıklaması
    14. Galatasaray'da Mitroglou krizi!
    15. İsim şantajı sonrası Makedonya'nın önü..
    16. DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bazı..
    17. Fransa'dan Çad'ın Libya sınırına hava..
    18. Trump'ın duvar politikasına sınırdaki..
    19. Trump'tan DEAŞ açıklaması
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2019
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!
    Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    CHP yine karıştı! Kriz büyüyor
    CHP yine karıştı! Kriz büyüyor
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...