Barzani'den Ankara ziyareti açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Lahey kentinde bir araya geldikten sonra, gazetecilere dünkü Ankara ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için dün Ankara'da bulunduğunu hatırlatan Barzani, "Türkiye ziyaretimde Erdoğan ile görüşme fırsatım oldu. Geçen yıl meydana gelen olaylardan (gayri meşru referandum çıkışı) sonra, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretimi gerçekleştirdim." dedi.

Ziyaretinin anlamının önemine değinen Barzani, "Ziyaretimiz, Türkiye ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler açısından yeni bir başlangıç niteliğindedir." değerlendirmesini yaptı.

Hollanda Başbakanı Rutte ile de çok olumlu bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Barzani, başta ekonomi olmak üzere her konuda ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA