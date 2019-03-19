0553 313 94 23

Barzani'den "ABD askerleri Irak'ta kalmalı" açıklaması

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile ABD heyetinin görüşmesinde, terörün yeniden ortaya çıkma riskine karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'ta kalmasının önemi vurgulandı

19 Mart 2019 Salı 22:33
Barzani'den "ABD askerleri Irak'ta kalmalı" açıklaması

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, terör tehdidine karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait askerlerin Irak'ta bulunmalarının önemli olduğunu belirtti.

IKBY Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Barzani, ABD Temsilciler Meclisi'nden John Garamendi başkanlığındaki heyetle Erbil'deki konutunda bir araya geldi.

Açıklamada, Barzani ve misafir heyetin, ABD ve uluslararası koalisyon güçlerine ait askerlerin önemine değinerek, terörün yeniden ortaya çıkma riskine karşı bu güçlerin Irak'ta kalmalarına vurgu yaptığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Irak ve ABD arasında; DEAŞ sonrası sürecin kontrol edilmesi, iç göçmenlerin bölgelerine gönderilmesi, çatışmalarda zarar gören bölgelerin yeniden imarı konusundaki ikili dayanışmanın da ele alındığı aktarıldı.

ABD'nin askeri varlığı Irak'ta bir süredir tartışma konusu oluyor. Bazı partiler ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını istiyor. Iraklı 55 milletvekili de bu yönde karar alınması için Meclis Başkanlığı'na önerge vermişti.

- ABD'nin Irak'taki varlığı

ABD, 2003'te işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 165 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatı üzerine tüm askerlerini Irak'tan çekmişti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin çağrısı üzerine Washington yönetimi yeniden Irak'a asker gönderdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 22:33
  1. Irak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den flaş 'idam' açıklaması: Adım atılacaksa MHP var!
    1. Bahçeli'den flaş 'idam' açıklaması:..
    2. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
    3. "Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu..
    4. THY EuroLeague: Fenerbahçe Beko: 76 -..
    5. Katar'dan Gazzeli ailelere alışveriş..
    6. Basketbolda maçın ardından
    7. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Esad’la..
    8. Kiralarla yarışan site aidatlarına..
    9. Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 5 ölü
    10. Bülent Arınç eleştirilere cevap verdi:..
    11. "Milletimiz, FETÖ'cü hainlere imkan..
    12. HÜDA PAR'dan AK Parti'ye destek ziyareti
    13. İsmet Yıldırım: "Ümraniye’ye hizmet..
    14. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    15. İstifa eden Kazakistan Cumhurbaşkanı..
    16. Bakan Kasapoğlu, "Gençlerle Demokrasi..
    17. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    18. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten..
    19. MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur..
    20. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı BM..
    21. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    22. Kahramanmaraş’ta aranan 83 kişi..
    23. Almanya'da hamile başörtülü kadına..
    24. Mansur Yavaş'ın sözleri, HDP'lileri..
    25. THY EuroLeague: Anadolu Efes: 80 -..
    26. Düzce Üniversitesi 13 yaşında
    27. Şehit babası idam istedi
    28. Hollandalılar saldırıda ölenleri anıyor
    29. Bakan Kasapoğlu: "Sporu okul öncesine..
    30. Özbekistan'da 44 mahkum affedildi
    Maduro duyurdu: Değişime gidiyoruz
    Maduro duyurdu: Değişime gidiyoruz
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!