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Barzani yönetiminden kritik Türkiye ve PKK açıklaması!

IKBY Hükümet Sözcüsü Dizayi, terör örgütü PKK'nın sınır bölgelerindeki varlığının eski Irak rejimi dönemine dayandığını ve IKBY halkının rızasıyla olmadığını söyledi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:01
Barzani yönetiminden kritik Türkiye ve PKK açıklaması!

Örgütün, Suriye'de faaliyetlerine başlamasından sonra, Irak'taki mevcut konuşlandığı bölgelere ilk defa 1980'li yıllarda Baas Rejimi döneminde geldiğini hatırlatan Dizayi, "PKK’nın bölgedeki varlığı hiçbir zaman IKBY halkı ve hükümetinin rızasıyla olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"PKK İLE MÜCADELE TÜM ÇABALARIMIZI HARCAYACAĞIZ"

Dizayi, örgütün söz konusu bölgelere kimsenin onayı olmadan yerleştiğini söyleyerek, PKK’nın bölgeden çıkması için tüm çabalarını harcayacaklarını söyledi. 

Örgütün işgali nedeniyle sivil yerleşim alanlarının boşaltıldığına dikkati çeken Dizayi, "Bunların varlığı kimse tarafından kabul görmüyor. (İşgal edilen) 300 köye hizmet götürülememesi PKK’nın varlığından kaynaklanıyor" dedi. 

PKK’nın ve İran’a muhalif grupların sınır bölgelerinden Türkiye veya İran’a herhangi bir saldırı yapmasına karşı olduklarını kaydeden Dizayi, söz konusu örgütün bir an önce bölgeden çekilmesi gerektiğini yineledi. 

"SORUNLARIN OLDUĞU DÖNEMDE BİLE TÜRKİYE SINIRLARINI KAPATMADI"

Dizayi, Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin kopmadığını dile getirerek, "Sorunların olduğu dönemde bile Türkiye’nin sınır kapılarını ve petrol vanalarını kapatmadı. Bu bizim için memnuniyet verici." dedi.

Tüm sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözümünün mümkün olduğunu vurgulayan Dizayi, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ikili ilişkilerin güçlendirilmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:01
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