IKBY yönetimi 31 ülkeden tavuk eti ithalatını durdurduğunu açıkladı

IKBY Genel Veteriner Dairesi Müdürü Cemal Akreyi, yaptığı yazılı açıklamada, İran'da kuş gribi vakasına rastlandığına dair ellerinde bilgilerin olduğunu, IKBY'ye bulaşmasının önüne geçmek için tavuk et ithalatını durduklarını ifade etti.

31 ülkeden tavuk eti ithalatı durdu

Akreyi, komşu ülke İran ile birlikte toplamda 31 ülkeden tavuk eti ithalatını durduklarını kaydetti.

IKBY, zaman zaman kuş gribi vakası gerekçesiyle beyaz et alımını askıya alabiliyor.