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Barzani Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'la görüştü

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:24
Barzani Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'la görüştü

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve beraberindeki heyeti Erbil'deki konutunda kabul etti.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yıldız ve Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, IKBY Meclisi tarafından perşembe günü başbakan seçilen Barzani'yi tebrik etmek için ziyarette bulundu.

Yıldız, Barzani'ye görevinde başarılı olmasını dileyip, kurulan kabinenin IKBY halkı için yeni bir başlangıç olmasıyla Erbil ve Ankara ilişkilerinin güçlendirilmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Barzani de Türkiye ile ilişkilerin özellikle ticari anlamda devam etmesi ve daha da güçlenmesini istediğini aktardı.

IKBY ekonomisinin çeşitlendirilmesinin önemine değinen Barzani, yerli ve yabancı yatırımcılar için daha uygun zeminler hazırlayacaklarını belirtti.

Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacmi halihazırda 12 milyar dolar civarında ancak taraflar bu rakamın 20 milyar dolara çıkarılmasını hedefliyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:24
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