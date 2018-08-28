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Neçirvan Barzani, Donald Trump'ın özel temsilcisi ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile Irak'ta yeni hükümet kurma arayışı konusunu görüştü.

28 Ağustos 2018 Salı 01:44
Neçirvan Barzani, Donald Trump'ın özel temsilcisi ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak'ta yeni hükümet kurma arayışlarını görüştü.

Barzani, Erbil'deki başbakanlık konutunda basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Irak'taki son gelişmeler başta olmak üzere hükümet kurma arayışları ele alındı.

Görüşmede ayrıca Irak'taki siyasi tarafların Erbil'deki temaslarının da gündeme geldiği ifade edildi.

McGurk'un son zamanlarda Irak'ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi dikkati çekiyor.

Bu arada Irak'ta seçimin birincisi Muktada es-Sadr'ın Sairun koalisyonu, Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır koalisyonu, Şii liderlerden Ammar el-Hekim'in Ulusal Hikmet ve eski Başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniyye koalisyonundan oluşan bir heyet, dün, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani ile bir araya gelerek oluşturulmak istenen en büyük meclis koalisyonunu görüşmüştü.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 01:44
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