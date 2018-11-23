Barzani ile Salihi Kerkük'ün geleceğini görüştü

BAĞDAT (AA) – Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarını sürdüren eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesut Barzani, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi ile bir araya geldi.



Basına kapalı görüşme sonrası AA muhabirine açıklama yapan Türkmen lider Salihi, Barzani ile Kerkük'ün güvenliği, idaresi ve geleceği gibi konuları ele aldıklarını ifade etti.

Görüşmede Irak merkezi hükümetinin Ekim 2017'de Kerkük'te tam kontrolü sağlamasından sonra Kerkük'ten ayrılan Peşmerge'nin tekrar kente döneceğine dair iddialara öncelik verdiklerini belirten Salihi, "Barzani, Peşmerge'nin Kerkük'e geri getirilmesi niyetlerinin ve bu yönde bir gündemlerinin olmadığını tarafımıza bildirdi. Bu durum bizi memnun etti." dedi.

Kentte güvenlikten sorumlu olacak mekanizmaya ilişkin Salihi, "Kerkük'ün güvenliğinin tüm bileşenler tarafından oluşturulacak güç tarafından sağlanması konusu üzerinde durduk. Bu, zaten bizim de projemizdi." diye konuştu.



Türkmen lider, Barzani ile masaya yatırdıkları bir diğer konunun da Kerkük'teki yerel yönetim şekli olduğunu aktardı.

Salihi, Barzani'nin de Kerkük'ün sadece belli bir taraf ya da parti değil, kentteki tüm gruplar tarafından yönetilmesinin önemine değindiğini belirterek, "Kerkük'ün tüm Kerküklüler tarafından yönetilmesi ve oradaki müşterek idare bizim de arzumuzdur." dedi.

Barzani ile Salihi'nin görüşmesinde bazı Türkmen milletvekilleri de hazır bulundu.

IKBY'de 25 Eylül 2017'de yapılan gayrimeşru referandum sonrası dün ilk defa Bağdat'a gelen Barzani, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Haşdi Şabi komutanlarından ve meclisteki Bina Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri ve meclisteki bir grup Sünni siyasetçiyle de görüşmüştü.

Mesut Barzani'nin Necef'e giderek Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile görüşmesi, Bağdat'a dönüşünde ayrıca meclisteki Reform ve İmar Koalisyonu Başkanı Ammar el-Hekim ile bir araya gelmesi öngörülüyor.









