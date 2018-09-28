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Barzani ile Salih, cumhurbaşkanı adaylığı için görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesut Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Cumhurbaşkanı adayı Berhem Salih ilecumhurbaşkanı adaylığı konusunu görüşmek üzere bir araya geldi.

28 Eylül 2018 Cuma 23:57
Barzani ile Salih, cumhurbaşkanı adaylığı için görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesut Barzani, "Irak cumhurbaşkanlığı makamının kişisel değil Iraklı tüm tarafları ilgilendiren bir konu olduğunu" belirtti.

Resmi internet sayfasından yaptığı açıklamaya göre Barzani, Erbil'de, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Cumhurbaşkanı adayı Berhem Salih ile bir ara geldi. Barzani, cumhurbaşkanı adayı konusunda IKBY'deki tüm tarafların tek bir aday üzerinde uzlaşmasını arzu ettiğini ancak KYB'nin tek taraflı biçimde hiçbir şekilde danışmadan aday çıkardığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı adayını belirlemenin Kürt tarafların hakkı olduğunu söyleyen Barzani, şunları kaydetti:

"IKBY'deki kamuoyu çoğunluğuna saygı duyulması gerekir. Cumhurbaşkanı adayının Kürt parti temsilcileri tarafından belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kürt partiler arasında en çok oyu alan kişi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmeli. IKBY'deki siyasi taraflar, çoğunluğun kararına saygı duymalı."

Kürtler arasındaki cumhurbaşkanı anlaşmazlığı

Irak'ta cumhurbaşkanını Kürtler arasında belirleyen taraf 2005'ten bugüne KYB oldu ancak partiler bu kez ortak bir isim üzerinde anlaşamadı. KDP, cumhurbaşkanlığı müzakerelerinin sadece KYB ile değil kendisiyle de yapılmasını istiyor. Irak'ta 2005'ten itibaren KYB'nin aday gösterdiği Celal Talabani (2 dönem) ve Fuad Masum, meclis tarafından seçilerek cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü.

Irak'ta 2003'te gruplar arasında varılan gayriesmi anlaşmaya göre, Cumhurbaşkanı Kürtlerden, Başbakan Şiilerden, Meclis Başkanı ise Sünnilerden seçiliyor.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 23:57
  1. ırak

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