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Barzani ile Jeffrey Suriye konusunu görüştü

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 00:37
Barzani ile Jeffrey Suriye konusunu görüştü

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, Erbil’in Salahaddin kasabasındaki konutunda Jeffrey başkanlığındaki Amerikan heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede ikilinin bölgenin ve Irak'ın siyasi durumunun yanı sıra Suriye'deki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Terörün bölgenin güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, Barzani ile Jeffrey'nin terörle mücadelenin önemine değindiği aktarıldı.

Jeffrey terörle mücadele ve bölgenin istikrarının ABD'nin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Görüşmede Bağdat ile Erbil arasında iş birliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 00:37
  1. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
  2. eski IKBY Başkanı Mesut Barzani
  3. Suriye

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