Barzam Kalesi nerededir?

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan, Büyük Selçuklu hükümdarı Çağrı Bey'in oğludur. Sultan Alparslan 20 Ocak 1029 tarihinde doğdu. Çağrı Bey ile amcası Tuğrul Bey'in hayatını kaybetmesinden sonra baş gösteren saltanat kavgasında gelip gelerek 27 Nisan 1064 tarihinde Büyük Selçuk Devleti'nin sultanı oldu. Sultan Alparslan, tahta oturur oturmaz yüzünü doğuya yani Anadolu’ya çevirdi. Anadolu’da hüküm süren Bizans coğrafyasını feth için harekete geçti.

1070 yılında Malazgirt’te Baizansla yapılan savaşta galip gelerek Anadolu’nun kapılarını Türklere açmış oldu. Sultan Alparslan, Malazgirt zaferinin ardından ordusuyla Türkistan'a doğru sefere çıktı. Karahanlılar'a ait Barzam Kalesi'ni kuşattı. Kendisiyle görüşmek isteyen ve huzurana kabul ettiği Barzam Kalesi kumandanı Yusuf Barzemi hain bir plan yaptı ve ayağına sakladığı hançerle Sultan Alparslan'ı yaraladı. Sultan Alparslan bu saldırının ardından dört günün ardından 24 Kasım 1072 tarihinde vefat etti.

Uyanış: Büyük Selçuklu Devleti dizisi fragmanı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları