Barut: Yarasadan virüs alıp ucuna HIV'den parça çakacaksın böyle bilim olmaz olsun

Dünya genelinde 2 milyon 300 bini aşkın kişiye bulaşan, 160 bin kişinin ölümünden sorumlu olan koronavirüs ile ile ilgili komplo iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Nobel ödüllü Fransız bilim insanı Luc Montagnier virüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia eden isim olmuştu.

Genel Cerrah Prof. Dr. İbrahim Barut, virüsün biyolojik bir silah olduğunu ileri sürerek formülünü de şu sözlerle anlattı:

"Yarasadan elde edilmiş bir virüsü #Corona alacaksın ucuna HIV dan bir parça çakacaksın Kuyruğuna başka bir protein tutturacaksın 1-2 de organ spesifik proteinle süsleyeceksin..

Böyle bilim olmaz olsun

"Ne istiyorsunuz insanlıktan Bu kadar şizofrenik hezeyan için ne yaşadınız"

Prof. Barut daha sonra da Avengers serisinin kötü karakteri Thanos'u hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"Avengers serisinin 'kötü karakteri' Thanos'un hedefi, kaynakların sınırlı, ihtiyaçların ise sınırsız olduğu bir evrende canlıların yarısını yeryüzünden silmek.

Bu senaryoyu bi yerden hatırlıyormuyuz"

Barut tweet dizisinin devamında şunları kaydetti:

Her şeye rağmen dünya dönüyor! 'dediği için mahkemeye çıkarılan Galileo, doğruyu söylediği için hapse atıldı ve işkence gördü. Engizisyon mahkemesinde 'yok dünya dönmüyor' dediği için cezası ev hapsine çevrildi. Ölünceye kadar ev hapsinde kaldı

Komplo teorileri, başkalarının göremediği Gerçekleri görme yetisi olarak değerlendirilir, bilimsel temeli buna oturtulur.

Gerçeği görmek istemeyen Hayal dünyasında "Matriks" de yaşamayı tercih edenler olabilir. Bu halde gerçekleri söyleyenleri "Komplo teoriciliği" ile suçlar"



Söze Gerçek şudur diye devam eden Prof. Barut sözlerine "#Corona Laboratuvarda üretilmiş biyoteknolojik bir silahtır. İnanmayip kafanızı devekuşu gibi gömebilirsiniz. Ama devekuşu korku ve endişe durumunda kafasını toprağa gömer. Korkuyla yüzleşip, bu silahı yapan "İnsanlık düşmanı" Şeytanî akıllıları bularak başlayalım" diye devam etti.

Barut son tweetinde ise "Allah'ın OL demediği hiçbir şey olmaz bu alemde

Ama Şeytanî akıllıları alt etmek için çalışmak gerekir

Bilimi bu yönde kullanarak

Her zaman silahlar olmuş, korunması ve tedaviside olmuştur

İnsani özelliklerden ödün vermeden BirVeBeraber olarak kazanmak mümkün" ifadesini kullandı...