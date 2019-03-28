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Bartın’ın kent kimliği ve kimlik bileşenleri ele alınacak

Bartın Üniversitesi’nde 17 Nisan 2019 Çarşamba günü düzenlenecek “Bartın Kent Kimliği Çalıştayı”nda Bartın’ın kent kimliği tartışılarak, kimlik bileşenleri konuşulacak.

28 Mart 2019 Perşembe 15:16
Bartın’ın kent kimliği ve kimlik bileşenleri ele alınacak

Bartın Üniversitesi’nde 17 Nisan 2019 Çarşamba günü düzenlenecek “Bartın Kent Kimliği Çalıştayı”nda Bartın’ın kent kimliği tartışılarak, kimlik bileşenleri konuşulacak. Çalıştay, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından kabul edilen “Kentsel Kimlik Odaklı Markalaşma: Bartın Örneği” başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilecek.


“Bartın Kent Kimliği Çalıştayı” 17 Nisan 2019 Çarşamba günü Bartın Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Çalıştay, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından kabul edilen “Kentsel Kimlik Odaklı Markalaşma: Bartın Örneği” adlı proje kapsamında düzenlenecek. BAP tarafından desteklenen çalıştaya/projeye ayrıca Bartın Valiliği, Bartın Belediyesi, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bartın Şubesi de destek veriyor.


Çalıştay ile Bartın kent kimliği ve kimlik bileşenlerinin saptanması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra Çalıştay’da Bartın kentinde turizmin geliştirilmesi, gelen turist sayısının ve kalış süresinin artırılması için nelerin yapılabileceği, turizm sektöründe yaşanan sorunlar ve bu sorunların çözüm önerileri de tartışılacak.Çalıştay’a sekiz ilgi grubunun katılımı planlandı. Bunlar: ulaşım (şehir içi, şehirlerarası) ve tur acenteleri, konaklama (otel, motel, misafirhane vb.), gıda sektörü (restoran, kafe, fırın vb.), basın yayın organları (radyo, TV, gazete), özel sektör temsilcileri (hediyelik eşya satışı vb.), STK (araştırma konusu ile ilgili olanlar), muhtarlar ve yerel halk.


Çalıştay’ın hazırlık aşamasında 27 Şubat 2019 tarihinde projeyi destekleyen kamu kurum ve kuruluşları ile toplantı yapıldı. Toplantıda Çalıştay’ın hazırlık süreci, katılımcı listeleri ve çalıştay yöntemine yönelik bilgi alış verişinde bulunuldu.


Proje yürütücüsü Bartın Meslek Yüksekokulu (Bartın MYO) Dr. Öğr. Üyesi Deniz Çelik, kentin ulusal ve uluslararası tanınırlığının sağlanmasında markalaşmanın önemli bir etken olduğunu ifade ederek, Bartın’ın kimlik bileşenlerinin saptanması ve kentin markalaşmasına nasıl yansıtılabileceği konusunda gayret gösterdiklerini belirtti.


Bartın’ın sahip olduğu doğal ve kültürel peyzaj potansiyelinin markalaşma anlamında ele alınabileceğinin altını çizen Çelik, proje amacını şu şekilde açıkladı:


“Araştırmanın amacı, Bartın kentinin markalaşma sürecinde stratejilerin ve kimlik odaklı marka elemanlarının belirlenmesi ile somut ürünlerin gerçekleştirilmesidir. Araştırmada, “Markalaşmanın Bartın İli için önemi nedir?”, “Bartın marka kimliği ögeleri nelerdir?” ve “Neler yapılabilir?” gibi sorulara cevaplar aranmıştır. Bu kapsamda; markalaşma stratejilerinin belirlenmesi, marka kimlik ögelerinin saptanması, logo, afiş, broşür tasarımının yapılması; kimliği yansıtan kentsel mobilyalardan bank, aydınlatma elemanı, çöp kutusu ve tabela örneklerinin tasarlanıp üretilmesi, web sitesinin tasarlanması hedeflenmiştir.”


Çelik’in yürütücüsü olduğu “Kentsel Kimlik Odaklı Markalaşma: Bartın Örneği” adlı projede Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Sema Sulak, Dr. Öğr. Üyesi Beyza Aksu Dünya; Bartın MYO’dan ise Öğr. Gör. Dr. Kadir Kayahan, Öğr. Gör. Serkan Aksu, Öğr. Gör. Murat Sarı, Öğr. Gör. Yahya Akkaya ve Öğr. Gör. Veli Koca yer alıyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:16
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