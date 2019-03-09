Bartın’daki trafik kazaları mobesede

Bartın’da meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, meydana gelen trafik kazalarının mobese görüntülerini paylaştı. "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar yaşanmazdı" ‘Hız kurallarına uysalardı bu kazalar yaşanmazdı’ başlıklarıyla paylaşılan kaza görüntüleriyle trafik kuralları hatırlatıldı. Meydana gelen kazaların dikkatsizlik ve kural ihlalleri nedeniyle gerçekleştiğinin gözler önüne serildiği kazalarda bir araç sürücüsünün hız kuralına uymadığı, bir araç sürücüsünün de kırmızı ışıkta geçtiği görüldü.

Bartın Gölbucağı Kavşağında meydana gelen kazada, aşırı hızlı olan araç sürücüsü ıslak zeminde kontrolden çıkarak devriliyor. Kaldırımdaki trafik levhasına çarparak duran araçtaki sürücü yaralanırken, şans eseri can kaybı yaşanmıyor.

Çatmaca Kavşağında meydana gelen kazada ise, kırmızı ışıkta durmayan araç sürücüsü kamyon ile çarpışıyor. Araç sürücüsünün yaralandığı kazada diğer sürücülerin durmasına rağmen aracın durmadığı kameralara yansıyor.