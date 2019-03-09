0553 313 94 23

Bartın’daki trafik kazaları mobesede

Bartın’da meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:50
Bartın’daki trafik kazaları mobesede

Bartın’da meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, meydana gelen trafik kazalarının mobese görüntülerini paylaştı. "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar yaşanmazdı" ‘Hız kurallarına uysalardı bu kazalar yaşanmazdı’ başlıklarıyla paylaşılan kaza görüntüleriyle trafik kuralları hatırlatıldı. Meydana gelen kazaların dikkatsizlik ve kural ihlalleri nedeniyle gerçekleştiğinin gözler önüne serildiği kazalarda bir araç sürücüsünün hız kuralına uymadığı, bir araç sürücüsünün de kırmızı ışıkta geçtiği görüldü.


Bartın Gölbucağı Kavşağında meydana gelen kazada, aşırı hızlı olan araç sürücüsü ıslak zeminde kontrolden çıkarak devriliyor. Kaldırımdaki trafik levhasına çarparak duran araçtaki sürücü yaralanırken, şans eseri can kaybı yaşanmıyor.


Çatmaca Kavşağında meydana gelen kazada ise, kırmızı ışıkta durmayan araç sürücüsü kamyon ile çarpışıyor. Araç sürücüsünün yaralandığı kazada diğer sürücülerin durmasına rağmen aracın durmadığı kameralara yansıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe pankartlı karşılama
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe..
    2. Yıldırım'dan Beton Ekrem'e bomba..
    3. AK Parti'nin Elazığ mitingi
    4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da
    5. Osmanlı Hanedanı'na büyük vefa! Hepsi..
    6. Japonya'da feribot "deniz canlısına"..
    7. Mehmet Ağar'dan 'yeni parti' çıkışı!..
    8. Fuat Oktay: Cumhur İttifakı,..
    9. Bakan Kurum açıkladı! TOKİ'nin sosyal..
    10. Fuat Oktay'dan flaş açıklama: CHP gibi..
    11. İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna..
    12. Muş'ta kayak tesisinde hafta sonu..
    13. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    14. Giresunspor, sahasında Boluspor'u 3-1..
    15. "Kadın girişimciler, ekonomiye, sosyal..
    16. Fuat Oktay: CHP gibi 'oy yoksa hizmet..
    17. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    18. Almanya'da FETÖ'ye soğuk duş! Dev..
    19. "CHP zihniyeti, Türkiye'nin muasır..
    20. "ABD'nin yerini doldurun"
    21. Karius'un yerine geliyor! Takas..
    22. Bilecik İl Genel Meclis üyelerine veda..
    23. Başkan Erdoğan: Meral Akşener'in..
    24. Ayağında apse oluşan yaban ördeği..
    25. Zehirlenen sokak kedisi tedavi altına..
    26. Yağcılar’da Cumhur İttifakı’na yoğun..
    27. İngiltere Konsolosluğu önünde şüpheli..
    28. İzleyenlerin bile yürekleri ağızlarına..
    29. Kıran: “Cumhurbaşkanımız dijital medya..
    30. Nevşehir Ülkü Ocakları binası açılışı..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı