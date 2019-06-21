Bartın'daki sel Hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

BARTIN (AA) - Bartın'da etkili olan sağanağın ardından sele kapılarak hayatını kaybeden 70 yaşındaki İsmail Çeliktaş'ın cenazesi defnedildi.

Hasankadı beldesi Eskiemirler köyünde dün etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen selde yaşamını yitiren Çeliktaş için cuma namazının ardından Eskiemirler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Çeliktaş'ın akraba ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Vali Güner ve beraberindekiler, törende Çeliktaş'ın ailesine taziyelerini iletti. Burada kılınan namazdan sonra Çeliktaş'ın cenazesi, aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



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