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Bartın'daki FETÖ/PDY davasında karar

Mahkeme, iki sanığı, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı

22 Kasım 2018 Perşembe 13:41
Bartın'daki FETÖ/PDY davasında karar

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan iki sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına mahkum edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar R.A. ile A.T. savunma yaptı.

A.T, önceki duruşmada cumhuriyet savcısının verdiği ve beraatının istendiği mütalaaya katıldığını söyleyerek, "Suçsuzum, hiçbir örgüte üye değilim." dedi.

Sanık avukatı da müvekkili hakkında iddia edilen sohbet toplantılarına katıldığı, Bank Asya'ya para yatırdığı ve örgütsel yayınlara abone olduğu iddialarının somut verilere dayanmadığını öne sürerek, "Müvekkilimin, örgütle organik bir bağı yoktur." diye konuştu.

Sanık R.A. da örgütün sohbetlerine katıldığı, Bank Asya'ya para yatırdığı ve örgütle irtibatlı eğitim kurumlarının hissedarı olduğu iddiasıyla yargılandığını anımsatarak, örgütle bir bağının olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tahliyesine hükmetti, karar kesinleşinceye kadar sanıklar üzerindeki adli kontrol ve yurt dışı çıkış hükümlerinin devamına karar verdi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 13:41
  1. Duruşma
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  3. Fetullahçı Terör Örgütü

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