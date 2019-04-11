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Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

Tutuksuz yargılanan 5 sanıktan biri beraat etti, 1 sanık tahliye edildi

11 Nisan 2019 Perşembe 17:04
Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan biri tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.E. savunma yaptı.

M.E, avukatının da hazır bulunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısının bir önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasına ilişkin önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Son sözü sorulan sanık, "Dini duygularla suistimale uğradım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti delil yetersizliğinden M.E'nin beraatine karar verdi.

İkinci duruşmada tutuksuz sanık O.D, suçlamaları kabul etmediğini, 2011 ve 2015 yılları arasında üniversite okuduğunu ve bu dönemde örgüt evlerinde kaldığını belirterek, bilerek ve isteyerek eylemde bulunmadığını öne sürdü.

O.D, "2015’te mezun oldum, daha sonra aradılar ama ben gitmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Hangi işe girmeye kalksam bu durum karşıma çıkıyor. Ayrıca ben tüm bildiklerimi, örgütle irtibatlı kişileri savcılık ifademde vermiştim." diye konuştu.

Mahkeme başkanının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabileceğini anımsattığı O.D, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini ve bildiklerini dilekçe yazıp mahkemeye ileteceğini belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.


- Tutuklu sanık tahliye edildi

Üçüncü duruşmada tutuklu yargılanan A.G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinde FETÖ'cülerin ağır ithamlarıyla karşılaştığını iddia eden A.G, "Ben bundan rahatsızlık duymuyorum. Çünkü FETÖ’nün çamuru bana bulaşmamıştır. 15 Temmuz sonrası demokrasi nöbetleri tuttum. Gözaltındayken bildiğim FETÖ'cüleri teşhis ettim, meslekten ihraç ettiler. FETÖ'cülerle mücadele ettim. Devletimin ve milletinin aleyhine bir faaliyet içinde olmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 18 Haziran'a erteledi.

Diğer davalarda yargılanan tutuksuz sanıklar S.Ç, A.B. ve A.A. da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Duruşma, tanıkların dinlenilmesi için 13 Haziran'a ertelendi.


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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 17:04
  1. Duruşma
  2. FETÖ/PDY
  3. Fetullahçı Terör Örgütü

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