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Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

07 Şubat 2019 Perşembe 14:30
Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık Z.T. savunma yaptı.

Z.T, örgütle irtibatlı sendikaya köyündeki bir öğretmenin isteği üzerine üye olduğunu ancak herhangi bir faaliyete katılmadığını öne sürdü.

Söz konusu sendika dışında örgütle bağlantılı olmayan sendikalara da üye olduğunu belirten Z.T, "Sendikaya üye olurken örgütsel bir amaç taşımadım. Örgütün sohbet toplantılarına da katılmadım. Bank Asya'daki hesabım da 2004-2010 yılları arasında kullandığım rutin bankacılık işlemlerinden ibarettir. Sakarya'daki protesto eylemlerine katıldığım yönündeki tanık beyanı da gerçek değildir. O tarihte Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışıyordum ve kullandığım herhangi bir izin ve il dışına çıkışım söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısının, sanığın "terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla cezalandırılmasını talep ettiği duruşmada mahkeme heyeti, sanığa savunmasını hazırlamak için ek süre vererek, duruşmayı 22 Mart'a erteledi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, tutuksuz yargılanan E.Ç. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgütle irtibatlı derneğe ısrar üzerine üye olduğunu, dernekte hiçbir faaliyette bulunmadığını savundu.

Duruşma, tanıkların dinlenilmesi için 22 Mart'a ertelendi.

Diğer duruşmalarda da Z.G, E.Y, E.S. ve H.Y, örgütle bağlarının olmadığını öne sürdü. Önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirten sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları 22 Mart'a erteledi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 14:30
  1. Duruşma
  2. FETÖ/PDY
  3. Fetullahçı Terör Örgütü

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